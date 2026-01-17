قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر المقبلة بعد انتهاء أمم أفريقيا
الدفاع الروسية: تحرير مستوطنتي بريفولي في دونيتسك وبريلوكي
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
مستقبل وطن: رسالة ترامب للسيسي اعتراف دولي بذروة نجاح الدبلوماسية المصرية

حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

ثمن محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجّه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمّن تقديرًا واضحًا للجهود المصرية المتواصلة في إنجاح اتفاق غزة، مؤكدًا أن هذه الرسالة تُعد بمثابة تحول استراتيجي مهم في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا المنطقة، وتعكس تقديرًا دوليًا رفيعًا للدبلوماسية المصرية.

وقال “رمضان”، في بيان، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرز الدور المحوري والمُقدر لمصر كصمام أمان للاستقرار في الشرق الأوسط، حيث لم يقتصر الأمر على مجرد شكر بروتوكولي، بل جاء كاعتراف صريح بعمق التحديات التي أدارتها القيادة المصرية بحكمة منذ أحداث 7 أكتوبر، موضحًا أن خطاب الرئيس ترامب يبرز روح الصداقة الشخصية والالتزام الأمريكي بدعم تطلعات الشعب المصري، وهو ما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن هذه الرسالة تأتي في أعقاب نجاح الوساطة المصرية في وقف الحرب بقطاع غزة، وهي لحظة بلغت فيها الدبلوماسية المصرية ذروة نشاطها الإقليمي، واعتراف ترامب بأن الحرب ألقت بظلال ثقيلة على المصريين يعكس إدراكًا أمريكيًا عميقًا لحجم الضغوط الاقتصادية والأمنية التي تتحملها مصر نتيجة الصراعات المحيطة بها، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت يمنح مصر قوة ناعمة إضافية، حيث تظهر كشريك لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الاستقرار العالمي.

ولفت إلى أن استخدام الرئيس ترامب لعبارة "لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل" هو موقف سياسي قوي جدًا، ويُعد انتصارًا للرؤية المصرية التي تنادي دائمًا باتفاق قانوني ملزم يمنع التصرفات الأحادية، موضحًا أن رسالة الرئيس ترامب قدمت تصورًا عمليًا وهو ما يعكس جدية الإدارة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق دائم وليس مسكنًا مؤقتًا للأزمة.

ونوه بأن وضع ملف سد النهضة على رأس أجندة الرئيس الأمريكي ترامب يُعطي ثقلًا دوليًا جديدًا للمفاوضات، ويضغط باتجاه تحريك المياه الراكدة في هذا الملف الشائك تحت مظلة رقابة وتنسيق أمريكي قوي، مؤكدًا أن رسالة الرئيس ترامب هي قبلة حياة للمفاوضات المتعثرة، واعتراف بأن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي الذي تهتم به واشنطن.

