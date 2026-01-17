قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تتوعد برد موحد على الرسوم الأمريكية وتصعيد جديد بسبب جرينلاند

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية سترد بشكل موحد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية جديدة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي إجراءات أحادية تمس مصالحه الاقتصادية أو سيادته السياسية.

ووصف ماكرون الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة بأنها «غير مقبولة»، محذرًا من أن اللجوء إلى هذا النهج سيؤدي إلى تصعيد تجاري من شأنه الإضرار بالعلاقات بين ضفتي الأطلسي.

 كما شدد على أن أوروبا لن تخضع لأي ترهيب أو تهديد، سواء تعلق الأمر بملف أوكرانيا أو جزيرة جرينلاند، مؤكدًا تمسك القارة العجوز باستقلالية قرارها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء السويد، إن بلاده «لن تخضع للترهيب»، ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخلافات مع عدد من الدول الأوروبية حول جزيرة جرينلاند.

 وأكد المسؤول السويدي أن ستوكهولم ستواصل الدفاع عن مصالحها وسيادتها، وأن قراراتها لن تتأثر بأي ضغوط أو تهديدات خارجية.

من جانبه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه أوروبا، معتبرًا أن الدول الأوروبية تمارس «لعبة خطيرة» فيما يتعلق بملف جرينلاند، ومشيرًا إلى أن مواقفها تمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية والأمن الاستراتيجي في المنطقة.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على عدد من الدول الأوروبية اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء جرينلاند، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط للتوصل إلى تفاهم حول الجزيرة.

وأوضح ترامب أن واشنطن تسعى إلى إتمام صفقة تتعلق بجرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا، معتبرًا أن الاهتمام الأمريكي بالجزيرة يعود لأسباب استراتيجية قديمة ومتواصلة.

كما أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% بشكل فوري على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، على أن ترتفع إلى 25% مع بداية يونيو المقبل إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية جديدة جزيرة جرينلاند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

حاتم درويش

فوز حاتم درويش نقيبا للمحامين بكفر الشيخ

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني

ضبط 2.5 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية

جانب من الجولة

لجنة لحل مشكلة تسريب مياه جوفية بمقابر المريج بشبين القناطر

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد