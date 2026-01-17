تفاصيل حبس رجل و8 فتيات يمارسون الرذيلة بعابدين

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص و8 سيدات لقيامهم بإنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وإستغلال 8 سيدات فى نشاطه الإجرامى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وإستغلال (8 سيدات) فى نشاطه الإجرامى .



بالفحص أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة عابدين وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.