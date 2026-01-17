قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 18 أبريل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشف أمر إحالة المتهمين، أن المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه للمتهمين من الثاني وحتي الحادي والعشرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الثاني والعشرين وحتي الأخير تهم مشاركة جماعة إرهابية، وفيما وجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهم طلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، ووجهة للمتهمين الأول والثالثة تهم تقديم رشوة لموظف عمومي، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، ووجه لمتهمين تهم الاشتراك في تزوير محررات رسمية.