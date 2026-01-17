قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى
مصطفي رجب

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع المحاكم في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية في التجمع الخامس" لـ 14 ابريل للشهود.

محاكمة 61 متهما باللجان النوعية بالتجمع

جاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية؛ بأن تولوا قيادة جماعة في جماعة الإخوان، ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتى السادس تدريبات عسكرية؛ لتحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات؛ بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس في قتل “أ. ف” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمون الثالث والرابع في قتل “س. ع” عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

فيما وجهت للمتهمين من الأول وحتى السادس، تُهَم، حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة مفرقعات بأن حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود. 

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 61 متهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد