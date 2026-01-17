دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل

أكد طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسي تحمل تأكيدًا على الدور المحوري لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الأزمات الإقليمية بحكمة، مشيرًا إلى الاحترام الدولي لمصر وثقة العالم في قيادتها السياسية.

وقال المحمدي إن هذه الرسالة تمثل تقديرًا عالميًا للرؤية السياسية المصرية وقدرتها على التعامل مع الملفات المعقدة بكفاءة وحنكة دبلوماسية، مشددًا على أن هذا الدور يجعل مصر دائمًا في موقع الفاعل المؤثر على مستوى المنطقة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية إلى أن ملف مياه النيل يمثل قضية وطنية بالغة الأهمية، وأن الأمن المائي جزء من الأمن القومي، مؤكداً أن أي مفاوضات أو جهود دولية يجب أن تكون عادلة وملزمة، تحمي حقوق مصر وتراعي مصالح جميع الأطراف دون المساس بتاريخ الدولة العريق في إدارة الموارد المائية.

وأوضح المحمدي أن المؤسسات الوطنية تعمل بتوجيهات القيادة السياسية لضمان حماية مقدرات الشعب المصري وتحقيق استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، مؤكداً أن مصر لن تسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي.

وأكد أن القيادة المصرية تعمل دائمًا بروح المسؤولية الوطنية والدبلوماسية الذكية، وأن الرسالة الأمريكية تعكس تقدير المجتمع الدولي لدور مصر الفاعل والمهم على الساحة الدولية.