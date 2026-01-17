قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل
عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67
أخبار العالم

ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس سلام غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان دعاه فيها إلى الانضمام كعضو مؤسس في «مجلس سلام غزة»، وهو كيان دولي مقترح يتولى مسؤولية ضمان الأمن والإشراف على جهود إعادة الإعمار في القطاع.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بين أردوغان وترامب تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى خطوات رفع حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة التطورات في قطاع غزة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الدعوة الأمريكية تأتي في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لإطلاق ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في غزة، ضمن مقترح أوسع لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل إنشاء آلية دولية تضمن الاستقرار والأمن، وتنسق جهود إعادة الإعمار.

وكان الرئيس أردوغان قد شدد في تصريحات سابقة على أن أي قوة دولية أو آلية أمنية في غزة لن تنجح في كسب ثقة الشعب الفلسطيني من دون مشاركة تركيا، لافتاً إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية مع الفلسطينيين، وقنوات دبلوماسية وأمنية مع إسرائيل، فضلاً عن ثقلها الإقليمي بوصفها عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد أردوغان أن مجلس السلام المقترح يحتاج إلى أطراف «تتمتع بالشرعية على الأرض»، محذراً من أن غياب تركيا عن أي ترتيبات من هذا النوع من شأنه أن يضعف فرص نجاحها ويقوض أهدافها المعلنة.

غزة

