بفستان أحمر جريء.. نسرين طافش تسحر الجمهور بإطلالتها النارية في حفل «جوي أووردز»|شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة جمهورها ومتابعيها إطلالاتها خلال حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام.

وظهرت نسرين طافش بفستان أحمر ناري خطف الأنظار، وشاركت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها على إنستجرام.



ويُعد حفل صنّاع الترفيه احتفالية استثنائية تنبض بالبهجة وتكرّم المبدعين في مجالات الموسيقى والسينما والرياضة، إضافة إلى الشخصيات الملهمة التي صنعت أثرًا إيجابيًا في مسيرتها.

ويأتي حفل جوائز “صنّاع الترفيه” ليمنح التكريم المستحق لأولئك الذين يجيدون صناعة الفرح حول العالم من خلال مواهبهم وإبداعاتهم.

ما يميّز هذا الحدث السنوي، والذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، فهو إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في اختيار نجومهم المفضلين عبر ترشيحهم والتصويت لهم من خلال التطبيق المخصص للحفل، وبمشاركة مصرية كبيرة ضمن فئات التصويت المختلفة.

في الموسيقى يتنافس من مصر تامر حسني، أحمد سعد، بهاء سلطان، عمرو دياب، ويجز، محمد رمضان وغيرهم.

وعلى مستوى الممثلات كل من أمينة خليل، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني، غادة عادل، مي عمر، نيللي كريم، هدى المفني، هنا الزاهد، وغيرهن.

ويركّز حفل جوي أووردز على توزيع جوائز متعددة على النجوم، بدءاً من شخصية العام التي حاز عليها العام المنصرم النجم ماثيو ماكونهي، مروراً بجائزة الإنجاز مدى الحياة والتي نالها النجم أندريا بوتشلي والنجم هانز زيمر السنة الماضية، وجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وصولاً إلى جائزة صنّاع الترفيه الماسية.

هذا بالإضافة إلى جوائز عديدة مختلفة، يتم التصويت عليها من قبل الجمهور، وهي الأغنية المفضلة عن فئة الموسيقى، الفنان/ة المفضل/ة عن فئة الموسيقى، الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، الممثل/ة المفضل/ة عن فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات، المسلسل المفضل، الممثل/ة المفضل/ة عن فئة السينما، الفيلم المفضل، الرياضي/ة المفضل/ة، لقب شخصية العام، المؤثر/ة المفضل/ة.