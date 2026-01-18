نزلها فورًا .. ترددات قنوات النايل سات الجديدة 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
دولة التلاوة.. محمد وفيق ينفي شائعات تحيز الشيخ طه النعماني
خالد يوسف

تتجه الأنظار نحو التردد الشبكي الشامل وتردد قنوات نايل سات لتنزيل جميع القنوات بضغطة واحدة، حيث يُعد قمر نايل سات من أهم الأقمار الصناعية في الوطن العربي، إذ يضم مئات القنوات التلفزيونية المتنوعة بين الأخبار والرياضة والترفيه والدين والدراما، مما يجعله الخيار الأول للمشاهدين في مصر والمنطقة العربية، ومع كثرة تحديثات القنوات خلال العام، يزداد بحث المستخدمين عن التردد الشامل أو ما يُعرف بـ«التردد الواحد».

ترددات قنوات النايل سات الجديدة كاملة 2026

وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن النايل سات لاستقبال القنوات الفضائية، فإن التردد الشامل الجديد، لضبط قنوات نايل سات، يستخدم التردد الشبكي الشامل مثل 12341 (أفقي - H) بمعدل ترميز 27500 لتنزيل معظم القنوات دفعة واحدة، مع ضبط الاستقطاب (H) والترميز (27500).

أو استخدم ترددات بديلة مثل 11747 أو 11180 إذا واجهت مشكلة ثم ادخل هذه البيانات في قائمة الإعدادات- التركيب- البحث اليدوي على جهاز الاستقبال الخاص بك.

أحدث تردد نايل سات الشامل 2026

وفقًا لآخر تحديثات استقبال القنوات الفضائية، فإن التردد الشامل الجديد لعام 2026 يأتي على النحو التالي:

نوع البيانات              التفاصيل

ـ التردد                       12341

ـ الاستقطاب               أفقي (H)

ـ معدل الترميز              27500

ـ معامل تصحيح الخطأ    3/4

ـالقمر الصناعي          نايل سات

يتميز هذا التردد بقدرته الكاملة على تنزيل عدد كبير من القنوات العربية المجانية دفعة واحدة، مما يجعله من أكثر الترددات استخدامًا واهتماما لدى مشاهدي النايل سات بجميع الأماكن.

خطوات ضبط تردد نايل سات الشامل

يمكن للمشاهدين ضبط التردد الشامل بسهولة على الرسيفر باتباع الخطوات التالية:

ـ الضغط على زر الإعدادت أو القائمة Menu من الريموت.

ـ اختيار التركيب Installation.

ـ اختيار البحث اليدوي Manual Scan.

ـ إدخال التردد 12341 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

ـ الضغط على بحث Scan وانتظار تحميل القنوات.

ـ حفظ القنوات بعد انتهاء البحث.

وبعد تنزيل القنوات ينبغي التأكد من توجيه طبق الاستقبال نحو قمر نايل سات في الاتجاه الجنوبي الغربي، مع ضرورة استخدام كابل سليم لتقليل فقد الإشارة، وفي حالة ضعف الإشارة، يمكنك تحريك الطبق بزاوية بسيطة حتى تصل إلى أعلى مستوى جودة.

