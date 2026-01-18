حريق على متن ناقلة مواشي قرب ميناء سفاجا وإصابة بحار سوري

اندلع حريق على متن ناقلة المواشي KARAZI، أثناء إبحارها قادمة من رومانيا ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة الجفتون وعلى مقربة من ميناء سفاجا .

وأسفر الحريق عن إصابة بحار سوري واحد، حيث جرى نقله فورًا إلى مستشفى الغردقة العام، وتم حجزه بقسم العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتخضع حالته للمتابعة الطبية الدقيقة.

وعلى الفور، تحركت الجهات المختصة للتعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق، وتأمين الناقلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطاقم والملاحة البحرية بالمنطقة.

وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفق القوانين المنظمة للحوادث البحرية.