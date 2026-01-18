الشاعرة الإماراتية جموح تتألق من جديد مع راشد الماجد

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني والفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح ، وألحان عادل عبدالله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبدالله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان ،وكورال مجموعة الوطن الفنية.

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار .

كلمات أغنية لا تبطي

تقول بعض كلمات "لا تبطي":

رجعت بشـوق لبحور الشِعـر .. واكْـتبك واكْـتبني

وانا موجـه فْـ بحر حبك .. وقـلبك يا الغلا شطي

تمعّــن في كــلام الأغنيه .. واللحن .. والمطرب

تخـيّل .. قلبي الورده .. تخيّل .. مـزنك المعطي

"لا تبطي" تم اطلاقها على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني وعلى كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.