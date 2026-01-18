قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الشاعرة الإماراتية جموح تتألق من جديد مع راشد الماجد

راشد الماجد
راشد الماجد
سعيد فراج

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني والفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح ، وألحان عادل عبدالله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبدالله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان ،وكورال مجموعة الوطن الفنية. 

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار .

كلمات أغنية لا تبطي

تقول بعض كلمات "لا تبطي":

رجعت بشـوق لبحور الشِعـر .. واكْـتبك واكْـتبني

وانا موجـه فْـ بحر حبك .. وقـلبك يا الغلا شطي

تمعّــن في كــلام الأغنيه .. واللحن .. والمطرب

تخـيّل .. قلبي الورده .. تخيّل .. مـزنك المعطي

"لا تبطي" تم اطلاقها على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني وعلى كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

