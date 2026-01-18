القصير ينفي صحة ما تردد حول طلبه استخدام لقب “معالي الوزير” | تفاصيل

نفى السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بـ مجلس النواب، ما تم تداوله بشأن ادعاء أن أحد الوزراء قد تواصل مع الصحفيين وطالبهم بمناداته بـ«معالي الوزير» قبل «النائب».

وأكد القصير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن هذا الحديث لم يصدر عنه مطلقًا، ولم يحدث في أي وقت، وهو ما يعرفه كل من تعامل معه عن قرب.

الألقاب ليست أولوية

وأشار إلى احترامه الكامل للإعلام ودوره المهني، مطالبًا الزملاء الإعلاميين عند تناول موضوعات شخصية بأسلوب دقيق لا يترك مجالًا للاجتهادات أو التأويلات الخاطئة.

وأضاف أن الألقاب ليست أولوية بالنسبة له، وأن اهتمامه ينصب على أداء الواجب والمسؤولية المكلف بها بكل إخلاص، في إطار الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين جميع الأطراف.