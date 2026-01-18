قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع منشأة مخالفة لتعبئة مكملات غذائية مجهولة المصدر بالطالبية

مكملات غذائية مغشوشة
مكملات غذائية مغشوشة
أحمد زهران

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط منشأة مخالفة لتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر خلال حملات حي الطالبية لمداهمة المنشآت المخالفة بالتعاون مع مديرية التموين وذلك في إطار جهود المحافظة المتواصلة لضبط المخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار التنسيق بين الأحياء والمراكز والإدارات التموينية المختلفة لتمشيط الأسواق والمحال لضمان سلامة الغذاء .

وأوضح المحافظ أن الحملات التفتيشية التي نفذها حي الطالبية ومديرية التموين على المنشآت المخالفة أسفرت عن غلق وتشميع منشأة لتعبئة المكملات الغذائية الخاصة بكمال الأجسام والرياضيين، والتي كانت تعمل بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، وبدون إشراف صحي كما كانت تقوم بتقليد علامات تجارية عالمية باستخدام مكونات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
وخلال عملية المداهمة تم ضبط كميات كبيرة من المواد والمستحضرات غير المطابقة للمواصفات شملت مسحوق الحليب، المكملات الغذائية بأنواعها المختلفة، العلب الفارغة المعدة للتعبئة البادجات والاستيكرات بالإضافة إلى بعض الأدوية منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين وأن الحملات ستستمر لمكافحة أي أنشطة غير قانونية تهدد الصحة العامة.

رافق الحملات حامد سلامة، رئيس حي الطالبية وبمتابعة السيد بلاسي مدير مديرية التموين وممثلو الإدارة التموينية والأجهزة المعنية.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة محافظ الجيزة مكملات غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

بنتايج

بعد فسخ العقد.. البطاقة الدولية المؤقتة أزمة جديدة بين الزمالك وبنتايج

شوبير

شوبير: الوضع المالي للزمالك بالغ الصعوبة ويحتاج لحل عاجل

كأس مصر

بطل المسابقه من؟.. إعلامي يثير الجدل بشأن بطولة كأس مصر

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد