ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025

حصلت وزيرة البيئة المصرية السابقة، ياسمين فؤاد، على ميدالية الإنجاز البارز من صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025، مما يعكس كفاءة وجدارة القيادات المصرية على المستوى العالمي؛ تقديرًا لمساهماتها الاستثنائية في حوكمة البيئة على المستويين الوطني والدولي.

إصلاحات رائدة

وقادت الدكتورة ياسمين فؤاد إصلاحات رائدة شملت إصدار قانون إدارة المخلفات، إطلاق أول استراتيجية للتحويل من المخلفات إلى طاقة، وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى.

وتحت قيادتها، أصدرت مصر أول صك أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما ربط الابتكار المالي بالعمل المناخي، مؤكدًا مكانة مصر الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

