تشييع جنازة الفنان من محمود بشير من مسجد السيدة نفيسة ظهرا

قررت أسرة الفنان الراحل محمود بشير تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين.

وفاة محمود بشير

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود بشير، من خلال منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

ولم يكشف منير مكرم تفاصيل جنازة وعزاء الفنان الراحل محمود بشير، عقب وفاته بعد صراع مع المرض.

وكتب منير مكرم، في منشوره عبر “فيسبوك”: «الدوام لله.. أخي وصديقي الفنان محمود بشير.. بعد صراع مع المرض».

أعمال محمود بشير

محمود بشير ممثل مصري، من مواليد 9 مارس عام 1950.

ومن أشهر أعماله، مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” في عام 1996، ومسلسل “حديث الصباح والمساء” في عام 2001، ومسلسل “الليل وآخره” في عام 2003، ومسلسل “عباس الأبيض في اليوم الأسود” في عام 2004، ومسلسل “أهو ده اللي صار” في عام 2019.