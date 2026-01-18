بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

احتفل معهد مارمرقس للدراسات الليتورجية القبطية بحفل تخرج دفعة جديدة من الدارسين، وذلك برعاية وحضور وتشريف نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ومدير المعهد.

بدأ الاحتفال بصلاة عشية ترأسها نيافته، أعقبها محاضرة ألقاها نيافة الأنبا رافائيل، ثم تلا ذلك حفل توزيع الشهادات على الخريجين، واختُتم الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية.

وخلال المناسبة، قدم المعهد خالص التهاني للخريجين، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الروحية والعملية.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدا على الدور الرائد الذي يقوم به معهد مارمرقس في إعداد كوادر كنسية واعية بالطقس القبطي الأصيل، وقادرة على خدمة الكنيسة بروح علمية وليتورجية راسخة، بما يسهم في حفظ التراث الكنسي ونقله للأجيال القادمة.