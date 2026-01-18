كريم خالد عبد العزيز يكتب: أربع خطوات لبناء مقاومة إيجابية ضد بعض السلبيات الحياتية

الأهم من أن تحب الحياة وتتفاءل دائمًا وتكون إيجابيًا، هو أن تعرف كيف تعيش الحياة، وكيف تتعامل مع المتغيرات التي تعكر صفو يومك وتغير من مزاجك العام وتؤثر سلبًا على نفسك.... لتستطيع أن تتأقلم وتظل محافظًا على إيجابيتك من أجل سعادتك وضمان عدم تدهور صحتك وعدم تعكر مزاجك.... لأنه ببساطة، تعكر مزاجك أو تدهور صحتك سيمنعك من الإنتاج والتفاعل بشكل إيجابي.

أولًا: يجب أن تدرك جيدًا أن هناك أشخاصًا لديهم مشكلة نفسية تجعلهم لا يقبلون النصيحة منك ولا يتقبلون أن يعترفوا بالخطأ الذي ارتكبوه معك أو في حقك، هؤلاء الأشخاص جدالهم خسارة كبيرة لوقتك ومجهودك وصحتك، تجاهلهم هو الحل والعلاج الذي ربما يجعلهم يراجعون أنفسهم.. لذلك عليك أن تحدد مع من تتجادل ومن تعطي له وقتك وجهدك ونصيحتك.

ثانيًا: يجب أن تنسحب في الوقت المناسب.. عندما تجد الضغوطات عليك أو تصطدم بأشخاص يريدون الهروب من المسؤولية عن طريق أنهم يحملونك إياها، هنا يجب أن تنسحب ولا تخجل في رفض المسؤولية؛ لأنه ليس عدلًا أن تأخذ دورًا ليس دورك وتقوم بعمل ليس من تخصصك لمجرد أن غيرك يريد الهرب من مسؤوليته.

ثالثًا: يجب أن يكون الفرح قرارًا نابعًا من داخلك، لأن الفرح قرار نتخذه أكثر من كونه حدثًا ننتظره، أن نكون إيجابيين هذه ليست مقاومة نواجه بها السلبيات التي تحيط بنا فقط، وإنما هذه مسؤولية خلقنا من أجلها ودور نقوم به لصالحنا من أجل حياة سعيدة ومريحة.... فمهما بلغت السلبيات عليك أن تعود لإيجابيتك.

رابعًا: عليك أن تجيد التصرف والتعامل مع الانتقادات الهدامة، نجاحك، تميزك، إبداعك، إنتاجك، رفاهيتك في الحياة معرضون للانتقادات الهدامة، بسبب غيرة بعض الناس وحقدهم وعجزهم عن القيام بمثل ما تقوم به.... لذلك يجب أن تحيط نفسك بسور قوي يسمى الإهمال، ما دمت تعرف النوايا وراء هذه الانتقادات لا تلتفت إليها أبدًا، وثق في نفسك.

في النهاية، الحياة رغم جمالها مليئة بالتحديات والفرص.... يجب أن نختار كيف نعيشها، وكيف نتعامل مع المتغيرات التي تأتي في طريقنا.... الإيجابية والثقة بالنفس هما المفتاح لتحقيق السعادة والنجاح.... لا تدع أحدًا يحدد سعادتك أو يؤثر على ثقتك بنفسك.... كن قويًا، أحط نفسك بأشخاص إيجابيين، واجه التحديات، واستمر في المضي قدمًا نحو أهدافك.