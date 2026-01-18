ختام تداولات اليوم الأحد.. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأحد:

-البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-بورصتا مسقط والكويت عطلة رسمية

غلب اللون الأخضر على أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، 18 يناير 2026 إذ ارتفعت بورصات مصر ، السعودية، قطر وتراجعت البحرين الأردن، بينما بورصتي مسقط والكويت عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وأسواق المال الإماراتية إجازة إسبوعية على أن يعودو للعمل غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.017 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 52653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19987 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 12433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 16768 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعا بمقدار 93.86 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 10912.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 180 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 230 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 29 شركة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" أيضا مرتفعًا بمقدار 29.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 23442.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 57.34 نقطة، أي بنسبة 0.52 %، ليصل إلى مستوى 11124.98 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و40 ألفا و429 سهما، بقيمة 353 مليونا و579 ألفا 643.872 ريال، عبر تنفيذ 30251 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 43 شركة، فيما انخفضت أسهم 3 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 666 مليارا و243 مليونا و164 ألفا و305.520 ريال، مقابل 663 مليارا و491 مليونا و446 ألفا و294.874 ريال، في الجلسة السابقة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,043.82 نقطة، بانخفاض وقدره 1.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 994.69 نقطة بانخفاض وقدره 1.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 587 ألفًا و782 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 229 ألفًا و248 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 47 صفقة

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18%، لتصل إلى مستوى 3533.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3392 صفقة.