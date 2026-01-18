قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
تعرف على سعر الذهب في مصر الآن
5 قضايا رئيسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عن لقاء الرئيس السيسي وترامب المرتقب في دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ختام تداولات اليوم الأحد.. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية

اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية
اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأحد: 

-البورصة المصرية تربح 45 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا 

-بورصتا مسقط والكويت عطلة رسمية

غلب اللون الأخضر على أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، 18 يناير 2026 إذ ارتفعت بورصات مصر ، السعودية، قطر وتراجعت البحرين الأردن، بينما بورصتي مسقط والكويت عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وأسواق المال الإماراتية إجازة إسبوعية على أن يعودو للعمل غدا الإثنين.  

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد.

البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي  45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.017 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 52653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19987 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 12433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 16768 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعا بمقدار 93.86 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 10912.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 180 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 230 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 29 شركة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" أيضا مرتفعًا بمقدار 29.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 23442.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 57.34 نقطة، أي بنسبة 0.52 %، ليصل إلى مستوى 11124.98 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و40 ألفا و429 سهما، بقيمة 353 مليونا و579 ألفا 643.872 ريال، عبر تنفيذ 30251 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 43 شركة، فيما انخفضت أسهم 3 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 666 مليارا و243 مليونا و164 ألفا و305.520 ريال، مقابل 663 مليارا و491 مليونا و446 ألفا و294.874 ريال، في الجلسة السابقة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,043.82 نقطة، بانخفاض وقدره 1.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 994.69 نقطة بانخفاض وقدره 1.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 587 ألفًا و782 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 229 ألفًا و248 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 47 صفقة

 البورصة الأردنية 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18%، لتصل إلى مستوى 3533.92 نقطة.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3392 صفقة.

أسواق المال العربية البورصة المصرية بورصة قطر بورصة الكويت بورصة البحريـن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

منتخب السنغال

أسطورة السنغال يوجه رسالة هامة للجماهير قبل مواجهة المغرب

إيفرتون

إيفرتون يحقق الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

صلاح الدين مصدق

بسبب الظروف المالية.. الزمالك يسعى لإقناع صلاح الدين مصدق بالموافقة على جدولة مستحقاته

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد