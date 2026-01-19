القاتل الصامت في البيوت.. مؤسس المركز القومي للسموم يحذر من تسرب أول أكسيد الكربون

حذر الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم واستشاري الصدرية، من خطورة حوادث تسرب غاز أول أكسيد الكربون، واصفًا إياه بـ«القاتل الصامت» نظرًا لكونه غازًا عديم الرائحة ويتسبب في وفيات سريعة داخل المنازل.

تسرب أول أكسيد الكربون

وأوضح عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن تسرب أول أكسيد الكربون ينتج عن الحرق غير الكامل للغاز، ما يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة منه داخل الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى أن هذا الغاز يلتهم الأكسجين الموجود في المكان، ليكون الإنسان هو الضحية الأولى نتيجة الاختناق.

وأكد أن خطورة هذا الغاز تكمن في نشاطه العالي، إذ يسعى للتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى استنزاف الأكسجين في البيئة المحيطة بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أن الوفاة قد تحدث خلال أقل من نصف ساعة في حال غياب التهوية المناسبة.

وشدد على أن التهوية تُعد خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الحوادث، موضحًا أن وجود فتحة تهوية بسيطة، حتى وإن لم تتجاوز 20 سنتيمترًا، قد يكون كافيًا لمنع الكارثة من الأساس.

خسائر الأرواح

وانتقد عمرو ضعف منظومة الصيانة، قائلًا: «معندناش صيانة كويسة من الشركات، ومحدش بييجي يعمل صيانة من نفسه، لازم نتصل بيهم»، مؤكدًا أن الصيانة الدورية ضرورية حتى وإن كانت بتكاليف مرتفعة، لأنها تظل أقل بكثير من خسائر الأرواح الناتجة عن تسرب الغاز.

وأضاف أن شركات الغاز التي قامت بتوصيل الغاز للمنازل يجب أن تتحمل مسؤولية الصيانة والمتابعة الدورية، خاصة في ظل عدم توافر آليات فعالة داخل البيوت لإغلاق الغاز وقت الطوارئ، مؤكدًا أن الصيانة والتهوية هما الأساس الحقيقي للوقاية من حوادث الاختناق.