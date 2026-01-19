قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوابط صارمة لترخيص الشركات وحماية العملاء وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي
دعاء آخر ليلة في شهر رجب.. كلمات تجلب لك الفرج القريب
الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القاتل الصامت في البيوت.. مؤسس المركز القومي للسموم يحذر من تسرب أول أكسيد الكربون

محمد البدوي

حذر الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم واستشاري الصدرية، من خطورة حوادث تسرب غاز أول أكسيد الكربون، واصفًا إياه بـ«القاتل الصامت» نظرًا لكونه غازًا عديم الرائحة ويتسبب في وفيات سريعة داخل المنازل.

 تسرب أول أكسيد الكربون

وأوضح عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن تسرب أول أكسيد الكربون ينتج عن الحرق غير الكامل للغاز، ما يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة منه داخل الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى أن هذا الغاز يلتهم الأكسجين الموجود في المكان، ليكون الإنسان هو الضحية الأولى نتيجة الاختناق.

وأكد أن خطورة هذا الغاز تكمن في نشاطه العالي، إذ يسعى للتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى استنزاف الأكسجين في البيئة المحيطة بسرعة كبيرة، لافتًا إلى أن الوفاة قد تحدث خلال أقل من نصف ساعة في حال غياب التهوية المناسبة.

وشدد على أن التهوية تُعد خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الحوادث، موضحًا أن وجود فتحة تهوية بسيطة، حتى وإن لم تتجاوز 20 سنتيمترًا، قد يكون كافيًا لمنع الكارثة من الأساس.

 خسائر الأرواح 

وانتقد عمرو ضعف منظومة الصيانة، قائلًا: «معندناش صيانة كويسة من الشركات، ومحدش بييجي يعمل صيانة من نفسه، لازم نتصل بيهم»، مؤكدًا أن الصيانة الدورية ضرورية حتى وإن كانت بتكاليف مرتفعة، لأنها تظل أقل بكثير من خسائر الأرواح الناتجة عن تسرب الغاز.

وأضاف أن شركات الغاز التي قامت بتوصيل الغاز للمنازل يجب أن تتحمل مسؤولية الصيانة والمتابعة الدورية، خاصة في ظل عدم توافر آليات فعالة داخل البيوت لإغلاق الغاز وقت الطوارئ، مؤكدًا أن الصيانة والتهوية هما الأساس الحقيقي للوقاية من حوادث الاختناق.

أول أكسيد الكربون القومي للسموم المركز القومي للسموم الأكسجين الغاز

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

