هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
برلمان

آليات جديدة حددها القانون لتصحيح أوضاع المنشآت السياحية المغلقة

أميرة خلف

حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، أقر قانون تنظيم المنشآت السياحية آليات جديدة تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت السياحية المغلقة، بما يضمن إعادة تشغيلها وفق ضوابط قانونية واضحة.


وتستهدف هذه الآليات معالجة المخالفات، وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار السياحي، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة وحماية حقوق العاملين والمتعاملين مع هذه المنشآت.

ونص القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريا في الأحوال الآتية:

1-مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20، 21، 23، 24، 25) من هذا القانون.

2-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4-إذا شكلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6-مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.

فرصة لتصحيح الأوضاع

اشترط القانون عدم تنفيذ قرار إلغاء التراخيص للمنشأة إلا بعد مرور 30 يومًا من إخطار صاحب الشأن وإعطائه فرصة لإزالة أسباب المخالفة.


وفي حال تصحيح الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور قرار الإلغاء (مع إمكانية التمديد لمرة واحدة)، يُعتبر القرار كأن لم يكن.


وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع بالتفصيل.

