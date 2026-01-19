قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
رياضة

طارق مصطفي: ساديو ماني هو صاحب الفضل في تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا

طارق مصطفي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات طارق مصطفى،المدرب السابق لأهلي بنغازي الليبي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .


وقال طارق مصطفى لـ الناظر مع شوبير :"حسام حسن يستحق قيادة مصر في كأس العالم صلاح وتريزيجيه لم يظهرا بمستواهم الحقيقي 
محمد هاني تألق ومستواه فاجئني بشدة ".

واضاف :"احساس مصطفى محمد بعدم قناعة حسام حسن به يؤثر عليه فنيا بشكل كبير".


وختم :”ساديو ماني هو صاحب الفضل في تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا ويستحق اللقب”.

وقد أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من تصريحات وائل جمعة الأخيرة، معتبرًا أن الأمر خرج عن الإطار الفني وأصبح شخصيًا، رغم أن جمعة لعب في أعلى المستويات ويدرك جيدًا حجم الضغوط التي يتعرض لها لاعبو المنتخبات.

وقال أبومسلم، في تصريحات تلفيزيونية، إن المحترفين في صفوف منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، سجلوا ما يقرب من 90% من أهداف المنتخب خلال البطولة، وهو ما يعكس مدى تأثيرهم الكبير داخل الفريق.

أحمد شوبير طارق مصطفى المدرب السابق لأهلي لأهلي بنغازي الليبي حسام حسن

