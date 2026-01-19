طارق مصطفي: ساديو ماني هو صاحب الفضل في تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات طارق مصطفى،المدرب السابق لأهلي بنغازي الليبي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



وقال طارق مصطفى لـ الناظر مع شوبير :"حسام حسن يستحق قيادة مصر في كأس العالم صلاح وتريزيجيه لم يظهرا بمستواهم الحقيقي

محمد هاني تألق ومستواه فاجئني بشدة ".

واضاف :"احساس مصطفى محمد بعدم قناعة حسام حسن به يؤثر عليه فنيا بشكل كبير".



وختم :”ساديو ماني هو صاحب الفضل في تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا ويستحق اللقب”.

وقد أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اندهاشه من تصريحات وائل جمعة الأخيرة، معتبرًا أن الأمر خرج عن الإطار الفني وأصبح شخصيًا، رغم أن جمعة لعب في أعلى المستويات ويدرك جيدًا حجم الضغوط التي يتعرض لها لاعبو المنتخبات.

وقال أبومسلم، في تصريحات تلفيزيونية، إن المحترفين في صفوف منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، سجلوا ما يقرب من 90% من أهداف المنتخب خلال البطولة، وهو ما يعكس مدى تأثيرهم الكبير داخل الفريق.