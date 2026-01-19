نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم

وجه ستانلي نوابالي حارس منتخب نيجيريا ، رسالة للجماهير المغربية بعدما أخذت منشفته من خلف المرمى، خلال مباراة المغرب ونيجيريا فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا، مما أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعى بعد انتشار فيديو لطفل مغربى وهو يسرق منشفة الحارس.

وقال نوابالي خلال الستوري عبر

انستجرام على حسابه الشخصي : ‏"استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم ".



أصبح الحارس النيجيري ستانلي نوابالي مهددًا بتوقيع عقوبة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على خلفية التصرفات التي صدرت منه خلال مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب المغرب، والتي أُقيمت وسط أجواء جماهيرية مشحونة.

إشارة خارجة للجمهور المغربي

وشهدت المباراة قيام نوابالي بإشارات تجاه الجماهير المغربية، عقب بعض اللقطات داخل اللقاء، وهي تصرفات اعتبرها مراقبون غير لائقة ولا تتماشى مع لوائح السلوك والانضباط المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة في المباريات الإقصائية الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

مراجعة اللقطات

وبحسب ما تقرر داخل أروقة «كاف»، فإن الجهات المختصة تقوم حاليًا بمراجعة اللقطات المصورة الخاصة بالواقعة، سواء تلك التي رصدتها الكاميرات التلفزيونية أو تقارير الحكام ومراقبي المباراة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المعمول بها.

قرار بعد التقييم

ومن المنتظر أن يصدر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتهاء الكامل من عملية التقييم، سواء بالاكتفاء بالتنبيه أو توقيع عقوبة انضباطية قد تشمل الإيقاف أو الغرامة المالية، حال ثبوت مخالفة الحارس لقواعد السلوك الرياضي.