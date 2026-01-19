غلق مركز علاج إدمان مخالف بالباجور.. صور

وجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، لجنة لتنفيذ قرار غلق رقم (68) لأحد مراكز علاج الإدمان المخالفة بدائرة مركز الباجور.

وأثناء توجه اللجنة التي ضمت فريق العمل من إدارة العلاج الحر بالمديرية والاداره الطبيه بالباجور وهيئة الدواء لتنفيذ قرار الغلق، تبيّن وجود لجنة من المركز الإقليمي للصحة النفسية داخل المركز، وبفحص المكان تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية أخرى بدون عبواتها الأصلية، بالإضافة إلى أدوية غير مصحوبة بفواتير، بالمخالفة لقرار وزير التموين بشأن تداول السلع مجهولة المصدر.

وعلى الفور، تم استدعاء هيئة الدواء المصرية، بقيادة الدكتورة هبة قطب مدير فرع هيئة الدواء، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وحرصًا على سلامة المرضى، قررت اللجنة منح مهلة قدرها 4 أيام لإخلاء المركز و إخلاء العين من المرضى، ونقلهم إلى مركز آخر تابع لنفس الجهة، لضمان استمرارية تلقيهم للخدمة العلاجية بشكل آمن وقانوني، مع تنفيذ قرار الغلق بالكامل وتم تنفيذ قرار الغلق .