القبض على المتهمين بإجبار عامل أجنبى على توقيع إيصالات أمانة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإكراه عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بينهم.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من عامل “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، بتضرره من قيام تاجرى ملابس “أحدهما يحمل جنسية ذات الدولة” مقيمان بدائرة القسم، بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وإقرارين إستلام بضائع لوجود خلافات مالية بينهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (3 إيصال أمانة ، 2 إقرار إستلام بضاعة "مزيلين بتوقيع المجنى عليه")، كما إتهما المُبلغ بالنصب عليهما فى مبالغ مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.