آسر ياسين يشوق جمهوره لعمل فني جديد مع ظافر العابدين

شوق الفنان آسر ياسين جمهوره، لعمل فني جديد يجمعه مع الفنان ظافر العابدين، ومن المقرر أن يعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

وكتب آسر ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “تفتكروا أنا وظافر متجمعين ليه؟”.

آسر ياسين على انستجرام

أحدث أعمال آسر ياسين

فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من ألفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.

إن غاب القط

حقق فيلم “إن غاب القط” إيرادات بلغت قيمتها 1.608.941 جنيه، ليحتل المركز الأول ويذيح كريم محمود عبد العزيز من الصدارة، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من آسر ياسين وكارمن بصيبص وأسماء جلال، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.