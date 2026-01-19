شوبير يكشف عن أزمة قبل رحيل ناصر ماهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رفض ناصر ماهر، لاعب الزمالك، والذي بات قريبًا من الانتقال إلى بيراميدز، التنازل عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن ناصر ماهر أبلغ المقربين منه بالرحيل إلى بيراميدز.

وأضاف شوبير إلى أن ناصر ماهر لديه مستحقاته متأخرة لدى الزمالك، وكان هناك مديونية لـ بيراميدز على الزمالك، تقدر بـ 15 مليون جنيه، فـ طلب الزمالك إدخالها ضمن الصفقة أولًا. وثانيًا سيدفع بيراميدز حوالي مليون دولار مقابل ضم ناصر ماهر.

وختم :"أما اللاعب فـ لديه مستحقات متأخرة تبلغ 10 مليون جنيه، وطلب الزمالك منه التنازل عنها، ولكنه رفض".