المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يؤكد جاهزيته لنقل الصلاحيات للجنة الوطنية الفلسطينية

رحّب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، معتبراً هذه الخطوة محطة مهمة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة الواقع الإداري والخدماتي وتعزيز انتظام العمل المؤسسي في القطاع.

وأكد المكتب عبر خبر عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز صمود المواطنين، ويضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة ومسؤولية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أنه يعلن جاهزيته الكاملة للشروع في نقل الصلاحيات وتنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً في مختلف مفاصل العمل الحكومي والمؤسسي.

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، وصون مكتسباتهم الوظيفية والإدارية، مشيراً إلى أن الموظفين في مختلف القطاعات يبدون جاهزية كاملة للتعاون الإيجابي والمسؤول مع اللجنة الوطنية.