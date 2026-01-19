فيلم شكوي 713317 في روتردام أواخر يناير الجاري

بعد حصوله علي جائزة السيناريو ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يستعد فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي لرحلة جديدة حيث يطير إلي هولندا ليقدم عرضه الأول الدولي هناك ضمن قسم Bright Future في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمهرجان روتردام السينمائي الدولي بهولندا، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير القادم.

ويركّز قسم Bright Future على الأفلام الأولى والثانية لمخرجات ومخرجين جدد، ويقدّم أعمالًا جريئة من حيث اللغة السينمائية والموضوعات، غالبًا خارج القوالب التجارية السائدة، ويسعي إلي اكتشاف أصوات جديدة في السينما من مختلف أنحاء العالم، كما يدعم السينما المستقلة والتجريبية، والعمل على إتاحة منصة دولية للمخرجين في بداياتهم، وربط هذه الأعمال بالجمهور، والنقاد، وصنّاع الصناعة، ويُعد مهرجان روتردام واحدًا من أبرز المنصات العالمية الداعمة للسينما المستقلة والتجارب الإخراجية الجديدة، حيث يسلّط الضوء على الأصوات السينمائية الصاعدة.

وقال شفيعي إن فكرة الفيلم جاءت من تجربة شخصية حقيقية تعرض لها وكانت مؤلمة بالنسبة له بعدما تعطلت ثلاجته وحاول إصلاحها بالطرق المعتادة ولكنه فشل، وبعد الانتهاء من المشكلة، قرر أن يحولها لسيناريو وعمل فنى، والذى كان قد أعد نموذجاً منها أثناء رحلته فى الخروج من المشكلة، وأضاف أن اختيار "شكوى رقم 713317" ليكون اسماً للفيلم، لأنه كان رقم الشكوى الحقيقية التى تقدم بها إلى حماية المستهلك للوصول إلى حل فى مشكلته، معتمداً خلال الأحداث على جوانب اجتماعية ونفسية أكبر، قائلاً: الشكوى كانت تحمل فى ظاهرها إجراءً بيروقراطياً روتينياً، لكنها تعكس حياة بأكملها مليئة بالتعقيدات.

تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

الفيلم بطولة محمود حميدة وشيرين وهنا شيحا ومحمد رضون وعلي الطيب وتامر نبيل وحنان وسف وانعامسالوسة ومحمد عبده واحمد عبدالحميد وجهاد حسام الدين، ومن تأليف وإخراج ياسرشفيعي وتصوير كريم فؤاد حكيم وديكور نورا فوزي وازياء دينا نديم وموسيقي خالد كمار ومونتاج عماد ماهر ومكساج مصطفي شعبان كما شارك في تصميم شريط الصوت مع محمد صلاح وإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود وجابي خوري واحمد بدوي وغيرهم ..