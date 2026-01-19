قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة تشيد بمسلسل «الشهد والدموع»: عمل يُشاهد وكأنه يُعرض للمرة الأولى

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، عن إعجابها الشديد بمسلسل «الشهد والدموع»، مؤكدة أنه من الأعمال الدرامية النادرة التي تحتفظ ببريقها مهما تكررت مشاهدتها، وتبقى حاضرة في الذاكرة بنفس التأثير والقوة.
 

وقالت مفيدة شيحة، في تعليق لها، إن المسلسل «كل ما بتشوفه تتفرج عليه كأنه جديد، ومحافظ على قيمته حتى لو اتعاد مائة مرة»، مشيرة إلى أن العمل يتميز بصدق المشاعر وعمق التفاصيل، وهو ما يجعله قريبًا من وجدان المشاهدين على اختلاف أعمارهم.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن سماع تترات المسلسل يكفي ليعيدها بذاكرتها إلى أجواء البيت والأسرة، قائلة: «لما بسمع التتر بتاعه بشم ريحة بيتنا، وريحة أبويا وأمي وإخواتي، وبيفكرني بكل حاجة»، لافتة إلى أن هذا الإحساس بالحنين الصادق لم يعد حاضرًا بنفس القوة في كثير من الأعمال الحديثة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا الشعور العاطفي القوي تجاه العمل «غير طبيعي» من وجهة نظرها، لكنه في الوقت نفسه دليل على نجاحه وتأثيره العميق، مؤكدة أن الدراما الحقيقية هي التي تلامس الذاكرة والوجدان، لا تلك التي تعتمد فقط على الإبهار.

وفي رسالة وجهتها لصناع الدراما والسينما، تمنت مفيدة شيحة من المخرجين والعاملين في المجال الفني تقديم أعمال تعيش مع الزمن، قائلة: «بتمنى من كل المخرجين واللي بيشتغلوا في الدراما والسينما يعملوا أعمال لما يعدي عليها سنين، ييجي حد يقول أنا بشم فيها ريحة بيتنا».

ويُعد مسلسل «الشهد والدموع» من أبرز الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الدراما المصرية، حيث نجح في ترسيخ مكانته كأحد المسلسلات التي لا تفقد قيمتها بمرور الوقت، بفضل قصته الإنسانية وأداء أبطاله، وهو ما يجعله حاضرًا دائمًا في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

مفيدة شيحة الشهد والدموع الأعمال الدرامية الأعمال الدرامية النادرة مسلسل «الشهد والدموع»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

البابا تواضروس يتلقى مكالمة هاتفية من مفتي الجمهورية

صورة أرشيفية

بطريرك أنطاكية يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية

صورة أرشيفية

وزير الخارجية يطمئن هاتفيًا على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد