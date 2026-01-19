النائب أشرف عبدالغني يستعرض تفاصيل الشكل النهائي لقانون الضريبة العقارية

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات على قانون الضريبة العقارية تضمنت رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة عقارية تصل إلى 8 ملايين جنيه، على أن تُفرض الضريبة على القيم الأعلى، مشيرا إلى أن الحكومة تحفظت على هذا التوجه.

وقال أشرف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المجلس أقر تعديلات قانون الضريبة العقارية، والتي تقضي بعدم خضوع الوحدات السكنية منخفضة القيمة للضريبة، مؤكدا أن القانون سيُحال إلى مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية، باعتباره الجهة المختصة بالتشريع.

وتابع أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المناقشات داخل المجلس شهدت مطالبات واسعة بعدم فرض ضريبة على السكن الخاص باعتباره حقًا دستوريًا، مشيرًا إلى إقرار إعفاء موسّع يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.