رئيس فنلندا: الاتحاد الأوروبي لديه أدوات يمكنها إجبار أمريكا على سحب تهديداتها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بان رئيس فنلندا قال إن الاتحاد الأوروبي لديه عدة أدوات يمكنها أن تؤدي إلى سحب الولايات المتحدة لتهديداتها بشأن التعريفات الجمركية.

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول أوروبا بفرض رسوما جمركية بنسبة 100% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي، اليوم الإثنين، إنه ينبغي على أوروبا التركيز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وليس جرينلاند.

في المقابل أعلن وزير المالية الألماني الاثنين أن الأوروبيين يُعدون تدابير مضادة رداً على "ابتزاز" الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية تعارض مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند.

وقال لارس كلينغبايل خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور: "لن نرضخ للابتزاز، أوروبا ستصدر رداً واضحاً وموحداً. نُعد معاً حالياً تدابير مضادة مع شركائنا الأوروبيين، متحدثاً عن تجميد الاتفاق الجمركي الأميركي الأوروبي وفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية مستوردة كانت مجمدة لغاية 6 فبراير".

وتطرق الوزير الألماني أيضاً إلى "مجموعة الأدوات" الأوروبية للرد على "الابتزاز الاقتصادي"، في إشارة إلى أداة "مكافحة الإكراه" التي تتيح خصوصاً حد الواردات الآتية من بلد ما أو نفاذ الأخير إلى الأسواق العامة، فضلاً عن منع بعض الاستثمارات.