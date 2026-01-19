بوسي تشارك صورا من المسجد النبوي بأحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة بوسي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور أثناء زيارتها للمسجد النبوي الشريف، عقب ادائها مناسك العمرة.

وخطفت بوسي الأنظار بحجابها وإطلالتها بدون ميك اب، ذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

المطربة بوسي

بوسي في المدينة المنورة

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بحبس المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي 3 سنوات وذلك بعد مرافعة نارية من المستشار أشرف عبد العزيز محامي المطربة بوسي.

وكان مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، تقدم ببلاغ لجهات التحقيق لتضررها من المدعو م. م. ح، لقيامه بتحرير محضر ضدها وادعى بأنها أصدرت له شيك رقم 101571889 وأنه استحقاق بتاريخ 1/12/2024 بمبلغ ستة ملايين جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.