حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني

كشفت هيئة النقل العام بالقاهرة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التحصيل الإلكتروني للتذاكر داخل الأوتوبيسات.

وأوضح المهندس عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في تسعير الرحلات، وزيادة الانضباط التشغيلي، وتعزيز الشمول المالي وتقليل التعاملات النقدية، دون أي زيادة في أسعار التذاكر.

المرحلة الأولى من التحصيل الإلكتروني بدأت بالفعل

وأوضح المهندس عصام عبد الخالق الشيخ، خلال صباح الخير يا مصر، أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام الوسائل الرقمية لتحصيل التذاكر، حيث يتم محاسبة الراكب بدقة وفقًا لعدد المحطات التي يقطعها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ المنظومة على 300 أوتوبيس تعمل حاليًا في شوارع القاهرة، ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، وبالتعاون مع شركة أكمي من القطاع الخاص.

تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة

وتستمر خطة التطوير على ثلاث مراحل، حيث ستشمل المرحلة الثانية تحويل 1000 أوتوبيس إلى الدفع الإلكتروني اعتبارًا من يناير 2026، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية نفس العام.



أما المرحلة الثالثة، فستشمل تحويل 1000 أوتوبيس أخرى، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول يوليو 2027، ما يوسع نطاق الخدمة ويشمل معظم خطوط النقل العام في القاهرة الكبرى.

طرق الدفع والتسعير دون زيادة

وأكد رئيس هيئة النقل العام أن الدفع في الأوتوبيسات يتم بطريقتين:

كارت مسبق الدفع

تطبيق على الهاتف المحمول

وأوضح أنه يتم احتساب قيمة الرحلة بدقة وفقًا للمسافة أو عدد المحطات المقطوعة، مشيرًا إلى أن التعريفة المطبقة هي نفسها المقررة بمحافظة القاهرة، ولا توجد أي زيادة في أسعار التذاكر.

أجهزة التحقق الإلكتروني لضمان العدالة والرقابة

وأوضح أن كل أوتوبيس مزود بجهازين للتحقق الإلكتروني، أحدهما عند باب الصعود والآخر عند باب النزول، بحيث يتم خصم قيمة الرحلة كاملة عند الصعود، ثم استرداد الفرق تلقائيًا عند النزول حسب المسافة المقطوعة.

وأشار الشيخ إلى أن هذه المنظومة تتيح متابعة ورقابة تشغيلية دقيقة، وتحد من الهدر، وتزيد الإيرادات، مع تقليل التعامل النقدي وتعزيز الانضباط داخل شبكة النقل العام.

توسع الأوتوبيسات الصديقة للبيئة

في سياق متصل، أشار الشيخ إلى التوسع في تشغيل أتوبيسات الغاز والكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى بدء تشغيل 10 أتوبيسات تربط العاصمة الجديدة بأغلب ميادين القاهرة الكبرى، ما يسهم في تعزيز شبكة النقل العام وتحسين جودة الخدمة.