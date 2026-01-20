قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
تحقيقات وملفات

معركة النقاط تشتعل.. الكبار يطاردون الحلم والجريحون يتمسكون بالأمل فى الدوري السعودي

اهلي جدة
اهلي جدة

في مشهد كروي يحمل الكثير من الإثارة والترقب .. تنطلق منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات قوية تتوزع بين جدة والرياض والأحساء حيث تتباين الطموحات بين فرق تنافس على القمة وأخرى تصارع للهروب من مناطق الخطر في جولة قد تحمل ملامح جديدة على خريطة الترتيب.

الأهلي يطارد القمة من بوابة الخليج

على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يخوض فريق الأهلي اختبارًا مهمًا أمام ضيفه الخليج واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في تضييق الفارق مع المتصدر الهلال ومزاحمة النصر على الوصافة.

الأهلي يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته المعنوية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي أعادته بقوة إلى سباق القمة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة متساويًا مع النصر صاحب المركز الثاني وبفارق سبع نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

الفريق الأهلاوي ورغم تفاوت مستواه الفني من مباراة لأخرى نجح في تحقيق الأهم خلال الجولات الماضية وهو حصد النقاط كاملة ما يعكس شخصية فريق يعرف كيف يفوز حتى في أصعب الظروف. هذا الاستقرار النسبي في النتائج جعل الأهلي طرفًا رئيسيًا في معادلة المنافسة هذا الموسم.

في المقابل لا يبدو الخليج خصمًا سهلًا فرغم تذبذب نتائجه إلا أنه يمتلك شخصية تنافسية واضحة تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس الذي نجح في إحراج عدد من الفرق الكبيرة.

الخليج يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب خاصة في ظل تقارب النقاط مع فرق الوسط.

وسيفتقد الخليج خدمات لاعبه الدولي مراد هوساوي بعد انتقاله رسميًا إلى الهلال في غياب مؤثر لأحد العناصر التي كانت تشكل ثقلًا في الفريق بينما يواصل الأهلي غياب حارسه السنغالي إدواردو ميندي المتوج سابقًا بلقب أمم أفريقيا على أن يعود للمشاركة في المباراة التالية.

صراع الجريحين في الرياض

 

في العاصمة الرياض تتجه الأنظار إلى مواجهة لا تقل أهمية بين الشباب وضيفه النجمة في لقاء عنوانه البحث عن طوق النجاة. الفريقان يمران بظروف فنية صعبة ويحتاج كل منهما إلى النقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط.

الشباب صاحب التاريخ الكبير يحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة ورغم خسارته الأخيرة أمام النصر إلا أنه قدم مستوى جيدًا يؤكد تحسن الأداء تحت قيادة مدربه ألغواسيل الذي نجح في إعادة الروح للفريق بعد فترة من التراجع. الفوز في هذه المواجهة قد يمنح الشباب دفعة قوية نحو الابتعاد عن مناطق الخطر.

أما النجمة فيعيش وضعًا أكثر تعقيدًا إذ يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط ويبدو مطالبًا بتحقيق الفوز دون بديل إذا ما أراد الإبقاء على آماله في البقاء.

الفريق يدرك أن أي نتيجة سلبية جديدة ستقربه أكثر من الهبوط ما يفرض عليه القتال حتى اللحظات الأخيرة.

الفتح يسعى لمواصلة صحوته أمام الخلود

وفي مدينة الأحساء يستضيف الفتح نظيره الخلود في مواجهة تبدو متكافئة على الورق لكنها تميل نسبيًا لصالح أصحاب الأرض. الفتح يعيش فترة انتعاش واضحة بعد أن نجح في الابتعاد عن قاع الترتيب وصعد إلى المركز العاشر برصيد 20 نقطة مستفيدًا من سلسلة انتصارات أعادت الثقة للفريق وجماهيره.

الفريق النموذجي يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم أكثر في جدول الترتيب خاصة أن الأداء في الجولات الأخيرة يعكس استقرارًا فنيًا وانسجامًا بين خطوطه.

في المقابل يعاني الخلود من تراجع ملحوظ في المستوى والنتائج حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ويأمل في إيقاف نزيف النقاط قبل الدخول في مواجهات أكثر صعوبة خلال الجولات المقبلة. تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفتح قد يكون نقطة تحول مهمة في مسار الفريق هذا الموسم.

جولة جديدة إذن تحمل في طياتها صراعات متعددة بين القمة والقاع وقد تفرز معطيات جديدة تزيد من سخونة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين الذي يواصل تقديم جرعات عالية من الإثارة أسبوعًا بعد آخر.

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

