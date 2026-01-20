الأنبا أنجيلوس يترأس صلاة عيد الغطاس المجيد بدير البراموس

شهد دير البراموس العامر صلاة عيد الغطاس المجيد لعام 2026م، حيث ترأس نيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلوات العيد وسط أجواء روحية مملوءة بالفرح والتسبيح، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة والرهبان وجموع من الشعب.

قداس عيد الغطاس

وخلال الصلاة، رفعت الكنيسة صلواتها شاكرة الله على عطية الظهور الإلهي، متذكرة معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، وما يحمله العيد من معاني روحية عميقة تتعلق بالتجديد والنقاوة وبدء حياة جديدة في المسيح.

وفي ختام الصلوات، قدم نيافة الأنبا أنجيلوس التهنئة للحاضرين بمناسبة عيد الغطاس المجيد، داعيا أن يعيده الله على الجميع بالخير والسلام.