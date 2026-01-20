فريق سلام لاب البحثي: الدببة تمتلك سرًا بيولوجيًا يحمي عظامها رغم السبات الطويل

قال الدكتور عبدالله جوهر، عضو فريق سلام لاب البحثي، إن نتائج دراسة علمية حديثة كشفت عن امتلاك الدببة تكيفًا فسيولوجيًا وهيكليًا فريدًا يسمح لها بالحفاظ على كثافة وقوة عظامها، رغم فترات السبات الشتوي الطويلة التي قد تمتد لنحو نصف عام.

سبات دون طعام أو حركة

وأوضح عبدالله جوهر خلال صباح الخير يا مصر أن الدببة خلال فترة السبات الشتوي تتوقف تمامًا عن تناول الطعام والشراب، وينخفض لديها معدل ضربات القلب والنشاط الأيضي بشكل كبير، وهي ظروف تؤدي لدى الإنسان ومعظم الثدييات إلى فقدان حاد في كثافة العظام.

عظام قوية رغم الخمول

وأضاف أن المدهش في الأمر أن الدببة تستيقظ مع بداية فصل الربيع بهيكل عظمي قوي وسليم، دون أي علامات هشاشة أو ضعف، على عكس ما يحدث للكائنات الأخرى عند التعرض لفترات طويلة من قلة الحركة.

تحليل نسيجي كشف اللغز

وأشار الدكتور عبدالله جوهر إلى أن الفريق البحثي، بالتعاون مع الدكتور هشام سلام من جامعة المنصورة، أجرى تحليلاً نسيجيًا دقيقًا لتركيب عظام الدببة، أسفر عن اكتشاف آليات بيولوجية متطورة توازن بين عمليات بناء وهدم العظام أثناء فترة السبات.

انعكاسات طبية مستقبلية

وأكد جوهر أن هذه النتائج تفتح الباب أمام أبحاث طبية واعدة، يمكن أن تسهم مستقبلًا في تطوير علاجات جديدة للوقاية من هشاشة العظام لدى البشر، خاصة المرضى وكبار السن الذين يعانون من فترات طويلة من قلة الحركة أو الرقود.