الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
محافظات

جامعة المنصورة: دراسة دولية تكشف سر احتفاظ الدببة بقوة عظامها خلال السبات الشتوي

فريق سلام لاب
فريق سلام لاب
همت الحسينى

توصل فريق بحثي دولي بقيادة باحثين مصريين من فريق «سلام لاب» إلى نتائج علمية لافتة تكشف كيف تحافظ الدببة على قوة عظامها رغم الدخول في سبات شتوي يمتد لأشهر طويلة دون حركة أو تغذية.

وتوصلت الدراسة، التي قادها الدكتور عبدالله جوهر، عضو فريق «سلام لاب» وطالب الدكتوراه بجامعة ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الدببة تمتلك تكيفًا فسيولوجيًا وهيكليًا استثنائيًا يسمح لها بالحفاظ على قوة عظامها خلال فترات الخمول الشديد، على خلاف ما يحدث لمعظم الثدييات التي تعاني فقدانًا سريعًا في كثافة العظام عند قلة الحركة.

وأظهرت الدراسة أن الدببة، خلال سباتها الشتوي الذي قد يمتد أحيانًا إلى نصف العام، لا تأكل ولا تشرب،

وينخفض لديها معدل ضربات القلب والنشاط الأيضي بشكل كبير، ورغم ذلك تخرج من سباتها في الربيع بهيكل عظمي قوي وسليم، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى تحليل هذا اللغز البيولوجي عبر دراسة نسيجية دقيقة للعظام.

فيما وجّه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الشكر والتقدير لفريق «سلام لاب» البحثي، مؤكدًا أن هذه الدراسة تعكس توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي القائم على المنهجية الدقيقة والتعاون الدولي الفعّال، مشيرًا إلى أن إسهام باحثين مصريين في أبحاث تتناول قضايا بيولوجية ذات أبعاد طبية مستقبلية يُعد أحد مؤشرات قوة البيئة البحثية بالجامعة، وقدرتها على إنتاج معرفة علمية قابلة للتطبيق والاستفادة المجتمعية.

و أكد الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا البحث يُبرز أهمية التكامل بين العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالدراسات البينية التي تربط بين البيولوجيا والطب وعلوم الحياة، لما لها من دور محوري في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة وتطوير حلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي الرصين.

كما صرّح الدكتور هشام سلام، عالم الحفريات ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية ورئيس الفريق البحثي، قائلًا: «حتى بعد سنوات، تحتفظ العظام بسجل واضح لكل مراحل النمو التي مرّ بها الحيوان. ومن خلال دراسة الكائنات الحية اليوم، نفهم آليات عمل الهيكل العظمي، بما ينعكس على تفسير حياة الكائنات المنقرضة عند تطبيق الأساليب نفسها، مثل التحليل النسيجي للعظام، في دراسة الحفريات الفقارية».

ويأتي هذا البحث في إطار التوجه البحثي لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الذي يربط بين دراسة الكائنات المعاصرة وفهم السجل الأحفوري.

ونُشرت نتائج البحث في دراسة حديثة نُشرت عام 2026 في مجلة Journal of Anatomy، حيث اعتمد الفريق على تحليل التركيب المجهري لعظام الفخذ والضلوع للدببة السوداء الأمريكية التي عاشت في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، سواء في البرية أو في حدائق الحيوان.

ويُعد التحليل النسيجي للعظام من الأدوات الأساسية لفهم تاريخ النمو والضغوط البيولوجية التي يتعرض لها الكائن الحي عبر حياته.

وكشفت النتائج عن اعتماد الدببة على «استراتيجية هيكلية مزدوجة»؛ إذ تحافظ على استقرار وقوة العظام الحاملة للوزن، مثل عظم الفخذ، بينما تسمح بإعادة تشكيل أكبر في عظام أخرى أقل أهمية ميكانيكيًا، مثل الضلوع.

وأوضح الباحثون أن عظام الفخذ أظهرت علامات نمو سنوية واضحة تُعرف بـ«خطوط توقف النمو»، تشبه حلقات الأشجار، وتُسجل التباطؤ الموسمي في ترسيب العظم، ومن خلالها أمكن تقدير أعمار الحيوانات وتحديد مراحل النضج الهيكلي. كما احتفظت عظام الفخذ بتنظيمها وقوتها، سواء في الدببة البرية التي تمر بسبات كامل أو في الدببة التي عاشت في الأسر وربما لم تدخل سباتًا فعليًا، بما يشير إلى أن مقاومة فقدان العظام سمة متأصلة في بيولوجيا الدببة، وليست استجابة مؤقتة للسبات.

في المقابل، كشفت الضلوع عن معدلات مرتفعة من إعادة التشكيل الداخلي وبنية إسفنجية أكثر هشاشة، مع نسبة أقل من العظم الكثيف، وهو ما يرجّح دورها في إعادة تدوير المعادن، وعلى رأسها الكالسيوم، خلال فترات الصيام الطويلة في السبات.

ويعلّق الدكتور عبدالله جوهر قائلًا: «بدلًا من فقدان العظام في جميع أنحاء الهيكل، تركز الدببة إعادة التشكيل في مناطق يكون فيها ذلك أقل خطورة ميكانيكيًا، في استراتيجية ذكية للغاية».

الدقهليه المنصورة جامعه الحفربات

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
