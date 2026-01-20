تخلف فكري.. مفيدة شيحة تهاجم تريند الشاي المغلي

سخرت الإعلامية مفيدة شيحة من انتشار ما يعرف بـ«تريند الشاي المغلي» على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بأحد أشكال السلوكيات غير المنطقية التي تفتقد لأبسط قواعد التفكير السليم.

تحدٍ يلغي العقل ويعرض المشاركين لحروق خطيرة

وقالت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، مساء السبت، إنها لم تكن على دراية بهذا التريند من قبل، إلا أنها شاهدته بالصدفة عبر مواقع التواصل، لتتفاجأ بخطورته وعدم وعي المشاركين فيه.

وأضافت مفيدة شيحة ، أن هذا التريند يمثل تحديًا يلغي العقل تمامًا، محذرة من أنه قد يتسبب في حروق شديدة باليد وإصابات خطيرة، خاصة مع التعامل المباشر مع السوائل الساخنة دون أي إدراك للعواقب.

وانتقدت شيحة سلوك من يشاركون في هذا التحدي، معتبرة أنهم لا يفكرون في النتائج المحتملة لأفعالهم، مؤكدة أن محاولة توعيتهم بخطورة ما يفعلون قد لا تجد استجابة، قائلة إن هذا النوع من التصرفات يعكس حالة من التخلف الفكري التي لا تحتاج إلى تعليق.