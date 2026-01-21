أخبار السيارات| كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026.. تحقيقات أمريكية تطارد «جنرال موتورز» 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تواصل كيا الكورية الجنوبية تعزيز وجودها داخل السوق السعودي عبر مجموعة واسعة من الطرازات، منها فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تتضمن طراز كيا تيلورايد الذي يعد أحد أبرز هذه الخيارات من عائلة الـ SUV.

أفادت تقارير صحفية حديثة من اليابان في مطلع عام 2026، أن شركة "مازدا" قررت تأجيل إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل تم تطويرها داخليًّا (In-house) حتى عام 2029 على الأقل.

تعتمد فيراري إنزو على محرك (F140 B) سعة 6.0 لتر ، مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V بزاوية 65 درجة.

بدأت شركة كيا رسميًّا في طرح طراز "K4 Hatchback" الجديد كليًّا لدى الموزعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون البديل العصري لطراز "سيراتو" الشهير.

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع شهر يناير 2026، تحقيقًا جديدًا وموسعًا حول محركات جنرال موتورز سعة 6.2 لتر (L87 V8).