كتاب أسرار| تحدي عاجل من أحمد موسى على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعداء الوطن لديهم قلق من قبل الاعلان عن كتاب اسرار، مضيفا أن يجب أن يعرف كل مواطن وخاصة الجيل الجديد الحقيقة عن الإخوان.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"مكنتش بكتب حاجة بسهولة واخدت وقت من اجل التوثيق، ومهتم ان يقرأ الشباب كتاب اسرار لمعرفة حقيقة ما حدث في حقبو تاريخية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اتحدى ان يخرج احد وينفي معلومة واحدة في كتاب اسرار، مشيرا إلى أن كتابي يحمل الكثير من المعلومات الهامة الهامة عن الوطن.

وأشار أحمد موسى، إلى أن كتاب اسرار يكشف حقائق وكواليس لاول مرة، و1% فقط من الاعلاميين صمدوا وواجهوا الاخوان الارهابيين.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك كشف عن رأيه في اعلاميين بالاسم باعوا الوطن في كتاب اسرار.