موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
توك شو

«رأي عام زائف بالذكاء الاصطناعي».. خبير يحذر من لجان إلكترونية تُضخم الشائعات وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني، أن اللجان الإلكترونية باتت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء آلاف الحسابات الوهمية، تُدار جميعها من قبل أفراد محدودين، بهدف نشر رسائل موحدة وصناعة رأي عام زائف.

وأضاف خلال حديثه  في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذه الحسابات تستغل الخوارزميات لتضخيم كلمات أو موضوعات محددة، فتتحول من مجرد مئات الحسابات إلى ملايين المنشورات التي تُصنع بها اتجاهات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل إكس وفيسبوك وإنستجرام.

وتابع أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمعات، إذ تُستخدم في نشر الشائعات والتحريض، مؤكدًا أن الفئات الأكثر عرضة للاستهداف هي كبار السن وذوو التعليم المحدود، حيث أظهرت الدراسات أن هذه الفئات تمثل ما بين 60 إلى 70% من مستخدمي التطبيقات في العالم العربي، ما يجعلهم بيئة خصبة للتأثر بالرسائل المضللة وانتشارها بشكل هرمي متسارع.

