نتنياهو يخطط لزيارة أمريكا أمام تصاعد التهديدات الإيرانية

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري لحضور المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، على خلفية التوترات المتصاعدة مع إيران والحشد العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 22 إلى 24 فبراير المقبل، وأكد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أن زيارة نتنياهو إلى أمريكا قيد الدراسة، كما يتم بحث إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتصدر إيران جدول الأعمال إذا تمت الزيارة، خاصة إذا لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عسكرية ضد طهران بحلول ذلك الوقت.



يذكر أن الجيش الأمريكي عزز وجوده في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك نشر سرب من مقاتلات (إف 15 إي)، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إن وجودها يعزز الاستعداد القتالي ويعزز الاستقرار الإقليمي.



وفي غضون ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن أي هجوم يستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي سيعني "حربًا شاملة"، وذلك بعد أن جدد ترامب دعواته لتغيير النظام في إيران.

