7 تغييرات جلدية قد تكون مؤشرًا مبكرًا على قصور الغدة الدرقية| انتبه إليها

يُقدر أن نحو 22% من الأشخاص يعانون من اضطرابات في وظائف الغدة الدرقية خلال حياتهم. ويعد قصور الغدة الدرقية أحد أكثر هذه الاضطرابات شيوعًا، حيث تنخفض قدرة الغدة على إفراز هرموناتها الحيوية، ما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة.

بينما يعرف الكثيرون الأعراض التقليدية مثل التعب المستمر، زيادة الوزن، والحساسية للبرد، غالبًا ما تكون التغيرات الجلدية من العلامات المبكرة الأكثر وضوحًا. إلا أن هذه الأعراض تظهر تدريجيًا، مما يجعل الكثير من الأشخاص يتجاهلونها، ظنًا منهم أنها مجرد مشاكل تجميلية أو تأثيرات للطقس، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع تايمز ناو.

أبرز أعراض قصور الغدة الدرقية على الجلد:

بشرة جافة وشاحبة

الجفاف والشحوب ناتجان عن تراكم مواد مخاطية متعددة ونقص محتوى الجلد من الماء، إضافة إلى انخفاض مستوى الكاروتين، خصوصًا في راحتي اليدين وباطن القدمين والأنف.

كتل وبقع على الجلد

ظهور كتل غير مؤلمة، صلبة وذات ملمس شمعي، بألوان متغيرة، ما يعكس تأثير نقص هرمونات الغدة على الجلد.

طفح جلدي

بقع وردية مستديرة ومنتفخة، غالبًا على الوجه، مصحوبة بحكة شديدة.

حكة الجلد

الشعور بحكة مزمنة نتيجة فقدان إشارات هرمونات الغدة التي تدعم تجدد خلايا الجلد.

تساقط الشعر وبقع الصلع

ترقق الشعر بشكل متساوٍ في فروة الرأس، مع ترقق الحواجب، خاصة عند الحواف الخارجية.

انتفاخ في الوجه

تورم الوجه أو جحوظ العينين نتيجة اختلال إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

بطء التئام الجروح

تأخر شفاء الجروح بسبب انخفاض قدرة خلايا النسيج الضام على إنتاج البروتينات الأساسية وتجديد الخلايا.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن التغيرات الجلدية وحدها لا تكفي لتأكيد الإصابة، إلا أنه يجب عدم تجاهلها إذا صاحبتها أعراض أخرى مثل التعب، زيادة الوزن، الإمساك، الاكتئاب، أو الحساسية للبرد.

يمكن تأكيد الإصابة بسهولة عبر فحص دم بسيط لقياس مستويات هرمون الغدة الدرقية، مما يتيح التشخيص المبكر والعلاج الفعال، ويجنب مضاعفات طويلة الأمد.