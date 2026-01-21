قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام

ويتكوف
ويتكوف
محمود نوفل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن ما بين 20 و25 من قادة العالم قبلوا بالفعل الانضمام إلى مجلس السلام بحسب وكالة رويترز .

وقال ويتكوف في تصريحات له: لا نتفاوض مع الإيرانيين الآن لكننا تواصلنا معهم.

وفي وقت سابق؛ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال في الساعات الماضية إلى الانضمام إلى مجلس السلام العالمي رغم كونه أحد مرتكبي المجازر المروعة في القرن الواحد والعشرين عبر تنفيذه جريمة إبادة جماعية في غزة.


كما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله أنه سينضم إلى مجلس السلام استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد ذلك تلميعا من جديد لصورة نتنياهو المشوهة بسبب حرب الإبادة.

وقال ترامب أمس إن مجلس السلام الخاص بغزة سيكون رائعا وكان على الأمم المتحدة القيام بدور أكبر في السلام، وهذا لا يعني أننا سنلغي الأمم المتحدة لكنها لم تنهي الحروب كما أنهيتها.

يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم حماس حازم قاسم: قدمنا كل ما لدينا من معطيات بشأن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير وتعاملنا بإيجابية مع كل جهود البحث عن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير والاحتلال عطل مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر ولهذا، نطلع الوسطاء مباشرة على جهودنا للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

وأضاف حازم قاسم: مستعدون للتعاون مع الوسطاء والضامنين في أي جهود تؤدي للعثور على الجثمان وإسرائيل تستغل عدم العثور على الجثمان للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى.
 

ويتكوف مجلس السلام غزة ترامب نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

صيام الأيام البيض في شهر شعبان

موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي

ترشيحاتنا

الدارتس

نادي سبورتنج يستضيف أول بطولة للدارتس بالإسكندرية

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025

غياب لاعبي منتخب مصر.. «كاف» يكشف التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025

هيثم حسن

من هو هيثم حسن؟.. كل ما تريد معرفته عن هدف منتخب مصر

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد