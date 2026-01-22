قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
«أمطار متفاوتة ورياح متربة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية
على غرار فنزويلا.. ترامب يبدأ العمل على إسقاط النظام في كوبا
مفيش أكل ولا مرتبات.. محمد عبدالجليل يكشف عن معاناة قطاع الناشئين بالزمالك
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: سياسات ترامب تدفع القادة الأوروبيين نحو استقلالية أكبر

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال كريستوف بولسكي، مدير برنامج استراتيجية أوروبا، إن السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية تختلف بشكل واضح عن ولايته الأولى، مع تأثيرات مهمة على أوروبا.

وأضاف بولسكي، خلال مداخلة  على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التغيير ليس في المبدأ فحسب، بل في النهج والأساليب المستخدمة، ففي ولايته الأولى، كان ترامب يركز على دفع أوروبا نحو الاستقلالية، وهو توجه سياسي لم يعتده الأوروبيون من الإدارات الأمريكية السابقة، أما الآن، فسياسات ولايته الثانية تتسم بأساليب غير تقليدية، ما أجبر القادة الأوروبيين على إعادة تقييم علاقتهم بالولايات المتحدة.

وأشار  إلى أن هذه السياسات تمثل فرصة إيجابية لأوروبا لإعادة النظر في شراكاتها الدولية، وتأكيد استقلالها السياسي والاقتصادي، وعدم الاعتماد بصورة غير مشروطة على واشنطن، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بعد 25 عامًا من المفاوضات، بدأ يضع استراتيجيات للتوسع في اتفاقيات تجارية مع أمريكا الجنوبية، وغيرها من المناطق المستقبلية.

وأوضح بولسكي أن هذا التحول يعكس وعي القادة الأوروبيين بأهمية بناء قدرتهم الذاتية والتأثير الاستراتيجي على الساحة العالمية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة.

ترامب امريكا جرينلاند أوروبا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

مرموش

على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

فرص استثمارية واعدة.. الديهي يعلق على كلمة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس

هاني سري الدين

هاني سري الدين: لو برنامج الحكومة يتفق مع مبادئ حزب الوفد لا مشكلة بالمشاركة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن.. أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد