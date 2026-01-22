خبير استراتيجي: سياسات ترامب تدفع القادة الأوروبيين نحو استقلالية أكبر

قال كريستوف بولسكي، مدير برنامج استراتيجية أوروبا، إن السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية تختلف بشكل واضح عن ولايته الأولى، مع تأثيرات مهمة على أوروبا.

وأضاف بولسكي، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التغيير ليس في المبدأ فحسب، بل في النهج والأساليب المستخدمة، ففي ولايته الأولى، كان ترامب يركز على دفع أوروبا نحو الاستقلالية، وهو توجه سياسي لم يعتده الأوروبيون من الإدارات الأمريكية السابقة، أما الآن، فسياسات ولايته الثانية تتسم بأساليب غير تقليدية، ما أجبر القادة الأوروبيين على إعادة تقييم علاقتهم بالولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه السياسات تمثل فرصة إيجابية لأوروبا لإعادة النظر في شراكاتها الدولية، وتأكيد استقلالها السياسي والاقتصادي، وعدم الاعتماد بصورة غير مشروطة على واشنطن، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بعد 25 عامًا من المفاوضات، بدأ يضع استراتيجيات للتوسع في اتفاقيات تجارية مع أمريكا الجنوبية، وغيرها من المناطق المستقبلية.

وأوضح بولسكي أن هذا التحول يعكس وعي القادة الأوروبيين بأهمية بناء قدرتهم الذاتية والتأثير الاستراتيجي على الساحة العالمية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة.