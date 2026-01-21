البرديسي: مصر تسوق قوتها دوليًا.. ومبادراتها تسبق أمريكا في صياغة الحلول

قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تبيع وتسوق مواقفها السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، مؤكدًا أن هذا التسويق يتم بطريقة استراتيجية تعكس القوة المصرية ومكانة الدولة على المستوى الدولي.

التسويق الإيجابي للمفردات

وأوضح البرديسي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أن الدولة المصرية تمارس هذا التسويق الإيجابي للمفردات الوطنية، معتمدة على مرتكزات الشرعية الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.

اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية

وأضاف أن مصر قدمت مبادرات وأفكارًا مهمة قبل أن تتبناها الإدارة الأمريكية، مثل البنود العشرين التي اقترحها دونالد ترامب، ومجلس السلام، وقوات الاستقرار، واللجنة الفلسطينية التكنوقراطية.

صياغة السياسات الدولية

وأشار البرديسي إلى أن هذه المبادرات تعكس دور مصر الريادي في صناعة القرارات الدولية والتأثير في مسارات السياسة والاقتصاد والثقافة والفن على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بوضوح وفاعلية في تسويق قوتها ومكانتها.