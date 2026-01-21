قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
فن وثقافة

نبيل عيسى يتصدر بوستر مسلسل «فخر الدلتا» رمضان 2026

الفنان نبيل عيسى
الفنان نبيل عيسى
أوركيد سامي

تصدّر الفنان نبيل عيسى البوستر الرسمي لمسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه في رمضان2026 ، في عمل درامي جديد ينتمي إلى نوعية الأعمال المشوقة التي تعتمد على الصراع الإنساني والتفاصيل الاجتماعية المؤثرة.
ويقدم مسلسل «فخر الدلتا» تجربة درامية تعكس واقعًا اجتماعيًا معاصرًا، من خلال مواقف متشابكة وأحداث تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، في إطار درامي جذاب يجمع بين التشويق والطرح الواقعي.


ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم كمال ابو رية، انتصار، ،خالد زكي ،  نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، حنان يوسف، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.


ويُنتظر أن يحقق المسلسل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة في ظل التنوع الكبير في الشخصيات والأحداث، واعتماده على معالجة درامية تعكس قضايا المجتمع المصري بأسلوب معاصر.


ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم حسين فهمي، انتصار، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، حنان يوسف ، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.
ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.
ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال المنتظرة، لما يحمله من ثِقل فني وتعاون مميز بين صناع العمل ونجومه.

نبيل عيسى اخبار الفن نجوم الفن

