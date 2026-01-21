نبيل عيسى يتصدر بوستر مسلسل «فخر الدلتا» رمضان 2026

تصدّر الفنان نبيل عيسى البوستر الرسمي لمسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه في رمضان2026 ، في عمل درامي جديد ينتمي إلى نوعية الأعمال المشوقة التي تعتمد على الصراع الإنساني والتفاصيل الاجتماعية المؤثرة.

ويقدم مسلسل «فخر الدلتا» تجربة درامية تعكس واقعًا اجتماعيًا معاصرًا، من خلال مواقف متشابكة وأحداث تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، في إطار درامي جذاب يجمع بين التشويق والطرح الواقعي.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم كمال ابو رية، انتصار، ،خالد زكي ، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، حنان يوسف، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.



ويُنتظر أن يحقق المسلسل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة في ظل التنوع الكبير في الشخصيات والأحداث، واعتماده على معالجة درامية تعكس قضايا المجتمع المصري بأسلوب معاصر.



ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال المنتظرة، لما يحمله من ثِقل فني وتعاون مميز بين صناع العمل ونجومه.