نبيل عيسى يكشف لصدى البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»

كشف الفنان نبيل عيسى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستفاجئ الجمهور خلال أحداثه.



وأوضح نبيل عيسى أنه يجسد شخصية مدير في شركة إعلانات، وهو المدير المباشر لشخصية فخر ( الفنان أحمد رمزي)

مسلسل «فخر الدلتا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، حيث يقدم تجربة إنسانية تعتمد على تفاصيل اجتماعية مؤثرة، ومواقف درامية متشابكة تعكس واقعًا اجتماعيًا معاصرًا في إطار جذاب.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم حسين فهمي، انتصار، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، حنان يوسف ، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال المنتظرة، لما يحمله من ثِقل فني وتعاون مميز بين صناع العمل ونجومه.