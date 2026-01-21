قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إعلان وقف إطلاق النار.. قسد تقتل 11 جنديا وتصيب أكثر من 25 في قصف لمواقع الجيش السوري
"مركز الوثائق الاستراتيجية" بمعلومات الوزراء يطلق الملتقى الاستراتيجي للتوثيق الذكي
أخطر ملفات المنطقة.. ترامب عن الرئيس السيسي: له دور محوري في ملف غزة
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نبيل عيسى يكشف لصدى البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»

الفنان نبيل عيسى
الفنان نبيل عيسى
أوركيد سامي

كشف الفنان نبيل عيسى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «فخر الدلتا»، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستفاجئ الجمهور خلال أحداثه.


وأوضح نبيل عيسى أنه يجسد شخصية مدير في شركة إعلانات، وهو المدير المباشر لشخصية فخر ( الفنان أحمد رمزي)  

مسلسل  «فخر الدلتا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، حيث يقدم تجربة إنسانية تعتمد على تفاصيل اجتماعية مؤثرة، ومواقف درامية متشابكة تعكس واقعًا اجتماعيًا معاصرًا في إطار جذاب.


ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم حسين فهمي، انتصار، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، حنان يوسف ، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.
ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.
ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال المنتظرة، لما يحمله من ثِقل فني وتعاون مميز بين صناع العمل ونجومه.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

32 ألف جنيه.. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنك الأهلي بعد خفض الفائدة

فينيسيوس

فينيسيوس يجيب علي السؤال الشائع .. هل يرحل عن ريال مدريد ؟

صورة أرشيفية

وجبة منزلية تتحول إلى خطر.. التفاصيل الكاملة لتسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بسوهاج

بالصور

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

