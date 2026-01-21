قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
توك شو

عزة هيكل: الدراما أداة تأثير قوية تصل إلى جميع شرائح المجتمع

الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن
الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن
محمود محسن

قالت الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والكاتبة والأديبة، إنّ الدراما اليوم أصبحت أداة فنية قوية تؤثر على المجتمع أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنها تخترق البيوت وتصل إلى كل شرائح المجتمع، سواء المتعلم أو غير المتعلم، الكبير أو الصغير.


وأضافت في حوارها لبرنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الأعمال الدرامية التي تتناول العنف أو البلطجة أو الموبقات الاجتماعية، رغم ما قد تحتويه من مشاهد ساخنة، هي في الواقع انعكاس لظواهر موجودة في المجتمع، وتهدف إلى لفت الانتباه إلى الخلل الاجتماعي ومواطن الضعف، وليس للترويج لها أو تمجيدها.

وتابعت، أن هناك فرقاً جوهرياً بين الدراما والكتاب أو السينما؛ فالكتاب يسمح بالقراءة المتأنية والاختيار الشخصي، بينما الدراما تفرض نفسها على المشاهدين وتصبح ناقوس خطر لما يتم تقديمه من سلوكيات سيئة، مؤكدًة على أهمية تقديم مواطن القوة في المجتمع بالتوازي مع عرض مواطن الضعف، لتجنب خلق صورة سوداوية كاملة عن المجتمع.

ولفتت إلى أن التركيز الإعلامي على اللقطات الساخنة أو المثيرة يأتي غالباً لضمان نسب مشاهدة أعلى، لكنه يظل جزءاً من الواقع الاجتماعي الذي يرصدونه ويحللونه.

وشددت هيكل على أن الدراما ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أداة تعليمية ورصدية يمكن من خلالها التأثير على السلوك العام وتوجيه الحوار المجتمعي.

وأشارت إلى أن تجربة الدراما في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كانت تركز على تقديم رسالة اجتماعية واضحة، مع المحافظة على التوازن بين عرض السلبيات والقدرات الإيجابية للمجتمع، وهو ما يجب الحفاظ عليه في الأعمال الدرامية المعاصرة.
 

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

كتاب احمد منيب

كتاب جديد عن الراحل أحمد منيب للكاتب محمد خضير

عصام الشويخ

قرار وزاري بتجديد الثقة في عصام الشويخ مديرا لفرقة الساحة

راوية توفيق الحكيم

توفيق الحكيم .. رحلة الوعي والروح كتاب جديد لـ زينب عبد الرزاق

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

