عبدالحميد بسيوني: زيزو وتريزيجيه لم يقدما الأفضل في كأس الأمم الأفريقية

أكد عبدالحميد بسيوني نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر حقق مردودًا إيجابيًا وفنيًا خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق استطاع تسجيل تسعة أهداف بينما استقبلت شباكه أربعة أهداف خلال منافسات البطولة.

وأضاف عبدالحميد بسيوني خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، أن الأهداف التي سكنت شباك المنتخب لم تأتِ عن طريق جمل تكتيكية أو فكر فني بل جاءت نتيجة أخطاء فردية.

أشار بسيوني إلى أن المنتخب عانى من سوء التسليم والاستلام خلال مباراة السنغال، مؤكدًا أن ذلك أثر بشكل مباشر على نتيجة الفريق وخسارة المنافسة على النهائي.

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين لم يقدموا الأداء الأفضل في البطولة مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وختم بسيوني حديثه بالتأكيد على أن فكرة الإحلال والتجديد قبل كأس العالم ستكون صعبة جدًا في ظل ضيق الوقت، مؤكدًا أن المنتخب بحاجة إلى تجهيز اللاعبين وتجربة أساليب لعب مختلفة خلال المباريات الودية من أجل تحسين الأداء قبل خوض النهائيات.